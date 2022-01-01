Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908
Найти аналог
Муфты и переходники
    Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908
    Арт. X16913202243
    Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908

      Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913202243

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходная муфта Valtec 2"х1 1/2" внутренняя-внутренняя VTr.240.N.0908 - это соединительный фитинг, который позволяет создать разъемную конструкцию и служит для перехода с одного диаметра трубы на другой.

        Преимущества

        • Конструкция с никелированным покрытием изготовлена из латуни
        • Износостойкость