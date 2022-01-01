Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908

Преимущества

Конструкция с никелированным покрытием изготовлена из латуни

Износостойкость

Переходная муфта Valtec 2"х1 1/2" внутренняя-внутренняя VTr.240.N.0908 - это соединительный фитинг, который позволяет создать разъемную конструкцию и служит для перехода с одного диаметра трубы на другой.