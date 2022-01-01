Муфта переходная Valtec 2"х1 1/2" ВР-ВР VTr.240.N.0908
Арт. X16913202243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
- Переходная муфта Valtec 2"х1 1/2" внутренняя-внутренняя VTr.240.N.0908 - это соединительный фитинг, который позволяет создать разъемную конструкцию и служит для перехода с одного диаметра трубы на другой.
Преимущества
- Конструкция с никелированным покрытием изготовлена из латуни
- Износостойкость