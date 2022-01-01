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Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 16 х 1/2" VTm.302.N.001604
198 ₽
Муфты обжимные для труб
    Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 16 х 1/2" VTm.302.N.001604
    Арт. X1691310175
    Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 16 х 1/2" VTm.302.N.001604

      Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 16 х 1/2" VTm.302.N.001604

      198 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310175

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		соединитель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      198 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель обжимной Valtec 16х1\2"дюйма с наружной резьбой предназначен для прямого резьбового соединения металлополимерной трубы с другим элементом в системах холодного, горячего водоснабжения и технологических трубопроводах. Изготовлен из никелированной горячепрессованной латуни, которая обладает высокой устойчивостью к микробиологической и атмосферной коррозии, что увеличивает срок эксплуатации изделия.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость