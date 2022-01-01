Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 16 х 1/2" VTm.302.N.001604
Арт. X1691310175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|соединитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Соединитель обжимной Valtec 16х1\2"дюйма с наружной резьбой предназначен для прямого резьбового соединения металлополимерной трубы с другим элементом в системах холодного, горячего водоснабжения и технологических трубопроводах. Изготовлен из никелированной горячепрессованной латуни, которая обладает высокой устойчивостью к микробиологической и атмосферной коррозии, что увеличивает срок эксплуатации изделия.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость