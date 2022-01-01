Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.302.N.002004

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Соединитель обжимной Valtec 20х1\2"дюйма с внутренней резьбой предназначен для прямого резьбового соединения металлополимерной трубы с другим элементом в системах холодного, горячего водоснабжения и технологических трубопроводах. Изготовлен из никелированной горячепрессованной латуни, которая обладает высокой устойчивостью к микробиологической и атмосферной коррозии, что увеличивает срок эксплуатации изделия.