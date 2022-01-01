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Соединитель обжимной Valtec 20 VTm.303.N.002020
512 ₽
Муфты обжимные для труб
    Соединитель обжимной Valtec 20 VTm.303.N.002020
    Арт. X1691310180
    Соединитель обжимной Valtec 20 VTm.303.N.002020

      Соединитель обжимной Valtec 20 VTm.303.N.002020

      512 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310180

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		соединитель
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      512 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обжимной соединитель Valtec VTm.303.N.002020 - это прямой однопроходной фитинг для соединения металлополимерных труб (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE и пр.). Предназначен для эксплуатации в отопительных системах, системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего и холодного водоснабжения, а также на технологических трубопроводах с жидкостями, которые не оказывают агрессивного воздействия на материалы труб и соединителей.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из горячештампованной (ГОШ) никелированной латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
        • В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
        • Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
        • Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW 614N) кольца
        • Кольцо надежно обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
        • Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
        • Средний полный срок службы: 50 лет