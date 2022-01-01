Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05
Арт. X16913840131
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
Описание:Шаровой кран Valtec BASE BP-BP VT.214.N.05 обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения. Изделие отличается повышенным рабочим ресурсом и возможностью проведения технического обслуживания.
Преимущества:
- Корпус – латунный, никелированный.
- Оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ).
- Соответствие изделий требованиям безопасности.