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Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05
595 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05
    Арт. X16913840131
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05

      Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05

      595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840131

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шаровой кран Valtec BASE BP-BP VT.214.N.05 обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения. Изделие отличается повышенным рабочим ресурсом и возможностью проведения технического обслуживания.

        Преимущества:

        • Корпус – латунный, никелированный.
        • Оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ).
        • Соответствие изделий требованиям безопасности.