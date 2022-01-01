Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 3/4" стальная рукоятка VT.214.N.05

Описание:

Преимущества:

Корпус – латунный, никелированный.

Оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ).

Соответствие изделий требованиям безопасности.

Шаровой кран Valtec BASE BP-BP VT.214.N.05 обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения. Изделие отличается повышенным рабочим ресурсом и возможностью проведения технического обслуживания.