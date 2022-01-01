Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302
Арт. X1691386161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка типа «наружняя-внутренняя резьба» 3/8х1/4 дюйма торговой марки VALTEC — это латунный фитинг, обеспечивающий переход трубопровода с одного диаметра на другой. Предназначена для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, горячего и хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, которые транспортируют газы и жидкости, неагрессивные к латуни.
Преимущества
- Не подвержен коррозии
- Обеспечивает надежное соединение
- Бюджетная цена