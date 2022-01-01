Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302

Преимущества

Не подвержен коррозии

Обеспечивает надежное соединение

Бюджетная цена

Футорка типа «наружняя-внутренняя резьба» 3/8х1/4 дюйма торговой марки VALTEC — это латунный фитинг, обеспечивающий переход трубопровода с одного диаметра на другой. Предназначена для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, горячего и хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, которые транспортируют газы и жидкости, неагрессивные к латуни.