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Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302
25 ₽
Футорки латунные
    Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302
    Арт. X1691386161
    Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302

      Футорка Valtec 3/8"х 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0302

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386161

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка типа «наружняя-внутренняя резьба» 3/8х1/4 дюйма торговой марки VALTEC — это латунный фитинг, обеспечивающий переход трубопровода с одного диаметра на другой. Предназначена для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, горячего и хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, которые транспортируют газы и жидкости, неагрессивные к латуни.

        Преимущества

        • Не подвержен коррозии
        • Обеспечивает надежное соединение
        • Бюджетная цена