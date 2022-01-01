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Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403
46 ₽
Футорки латунные
    Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403
    Арт. X1691386163
    Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403

      Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403

      46 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386163

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      46 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.  Резьба – наружная/внутренняя, по типу – трубная цилиндрическая, совместимая с наружной конической (ГОСТ 6211). Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом. Максимальное рабочее давление использования соединителя зависит от температуры среды: 250 °С – 2,7/1,7 бар, 200 – 3,0/2,7, 120 – 40/25 (до/более 1”).

        Преимущества

        • Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
        • Надежность