Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403

Преимущества

Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано

Надежность

Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы. Резьба – наружная/внутренняя, по типу – трубная цилиндрическая, совместимая с наружной конической (ГОСТ 6211). Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом. Максимальное рабочее давление использования соединителя зависит от температуры среды: 250 °С – 2,7/1,7 бар, 200 – 3,0/2,7, 120 – 40/25 (до/более 1”).