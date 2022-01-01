Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403
Арт. X1691386163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы. Резьба – наружная/внутренняя, по типу – трубная цилиндрическая, совместимая с наружной конической (ГОСТ 6211). Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом. Максимальное рабочее давление использования соединителя зависит от температуры среды: 250 °С – 2,7/1,7 бар, 200 – 3,0/2,7, 120 – 40/25 (до/более 1”).
Преимущества
- Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
- Надежность