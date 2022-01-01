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Футорка Valtec 1 1/2"x3/4" НР-ВР VTr.581.N.0805
672 ₽
Футорки латунные
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/2"x3/4" НР-ВР VTr.581.N.0805
Арт. X1691386168
Футорка Valtec 1 1/2"x3/4" НР-ВР VTr.581.N.0805
  • Персональная скидка

Футорка Valtec 1 1/2"x3/4" НР-ВР VTr.581.N.0805

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672 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386168

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
футорка
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
672 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Футорка Valtec — разновидность фитинга с наружно-внутренней резьбой. Произведена из латуни, покрытой никелем. Предназначена для монтажа частей трубопроводов различных типов и размеров, врезки отводов в систему с меньшим или большим диаметрами и т.д.

    Преимущества

    • Надежность
    • Длительный срок службы