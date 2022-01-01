Футорка Valtec 1 1/2"x3/4" НР-ВР VTr.581.N.0805

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Футорка Valtec — разновидность фитинга с наружно-внутренней резьбой. Произведена из латуни, покрытой никелем. Предназначена для монтажа частей трубопроводов различных типов и размеров, врезки отводов в систему с меньшим или большим диаметрами и т.д.