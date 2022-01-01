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Переходник Valtec 1 1/4"х 3/4" ВР-НР VTr.592.N.0705
370 ₽
Муфты и переходники
  • Персональная скидка
Переходник Valtec 1 1/4"х 3/4" ВР-НР VTr.592.N.0705
Арт. X1691386174
Переходник Valtec 1 1/4"х 3/4" ВР-НР VTr.592.N.0705
  • Персональная скидка

Переходник Valtec 1 1/4"х 3/4" ВР-НР VTr.592.N.0705

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370 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386174

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
переходник
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить