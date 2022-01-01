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Переходник Valtec 1 1/4"х 3/4" ВР-НР VTr.592.N.0705
Арт. X1691386174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
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- Переходник Valtec размером 1,1/4" × 3/4" позволяет соединить трубы разного диаметра. Оснащен внутренней и наружной резьбой. Шестигранный участок корпуса переходника облегчает монтаж и затяжку соединения.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы