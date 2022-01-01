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Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412
112 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412
    Арт. X169138223303
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412

      Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412

      112 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223303

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      112 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель позволяет подключить шланг (поливочный либо другого назначения) к стальной трубе с нарезанной резьбой или патрубку водопроводной арматуры с наружной резьбой напрямую, без использования какого-либо переходного элемента.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы
        • Износостойкость