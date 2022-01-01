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Кран водоразборный Valtec 3/4" со штуцером VT.051.N.05
801 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран водоразборный Valtec 3/4" со штуцером VT.051.N.05
    Арт. X169138223295
    Кран водоразборный Valtec 3/4" со штуцером VT.051.N.05

      Кран водоразборный Valtec 3/4" со штуцером VT.051.N.05

      801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223295

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		наружная/наружная
      Все характеристики
      801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Латунный никелированный кран, применяемый в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения (в том числе питьевого) с рабочей температурой до 75 °С и давлением до 10 бар. Наличие съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого шланга. Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе. Кран оснащен алюминиевой рукояткой флажкового типа. Резьба присоединения – наружная. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.