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Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 3/4" стальная рукоятка VT.215.N.05
631 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 3/4" стальная рукоятка VT.215.N.05
    Арт. X16913840138
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 3/4" стальная рукоятка VT.215.N.05

      Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 3/4" стальная рукоятка VT.215.N.05

      631 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840138

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		наружная/внутренняя
      Все характеристики
      631 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен никелированной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/наружная.