Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 3/4" стальная рукоятка VT.215.N.05
Арт. X16913840138
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь
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Тип резьбы
|наружная/внутренняя
Описание товара:
Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен никелированной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/наружная.