Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055

Нить льняная сантехническая VALTEC VT.FLAX.0.055 используется в качестве уплотнителя раструбного соединения при монтаже трубопроводов. Подходит для труб из чугуна, керамики, также применяется для набивки сальниковых муфт. Нить изготовлена из натурального чесаного льна с длинным волокном, смотана в однородные пряди. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить нить сантехническую льняную VALTEC VT.FLAX.0.055 с доставкой в любой город.

Преимущества нити сантехнической VALTEC VT.FLAX.0.055