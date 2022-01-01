Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
Арт. X7932143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лен сантехнический
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Назначение
|санитарный (для ванной и кухни)
- Нить льняная сантехническая VALTEC VT.FLAX.0.055 используется в качестве уплотнителя раструбного соединения при монтаже трубопроводов. Подходит для труб из чугуна, керамики, также применяется для набивки сальниковых муфт. Нить изготовлена из натурального чесаного льна с длинным волокном, смотана в однородные пряди. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить нить сантехническую льняную VALTEC VT.FLAX.0.055 с доставкой в любой город.
Преимущества нити сантехнической VALTEC VT.FLAX.0.055
- Однородная
- Прочная
- Впитывает влагу
- Надежно уплотняет
- Обеспечивает герметичное соединение