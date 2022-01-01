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Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
120 ₽
Герметики
    Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
    Арт. X7932143
    Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
    Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
      Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055
      Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055

      Нить сантехническая льняная Valtec для резьб.соединений (55м) VT.FLAX.0.055

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X7932143

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лен сантехнический
      Назначение
      		санитарный (для ванной и кухни)
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нить льняная сантехническая VALTEC VT.FLAX.0.055 используется в качестве уплотнителя раструбного соединения при монтаже трубопроводов. Подходит для труб из чугуна, керамики, также применяется для набивки сальниковых муфт. Нить изготовлена из натурального чесаного льна с длинным волокном, смотана в однородные пряди. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить нить сантехническую льняную VALTEC VT.FLAX.0.055 с доставкой в любой город.

        Преимущества нити сантехнической VALTEC VT.FLAX.0.055

        • Однородная
        • Прочная
        • Впитывает влагу
        • Надежно уплотняет
        • Обеспечивает герметичное соединение