Кран шаровой Valtec со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" ВР-ВР VT.292.N.04

Описание товара:

Полнопроходной шаровой кран с фильтром для использования в составе инженерных систем и технологических установок при температуре от –20 до +120 °С. Условное нормативное давление – 20 бар. Минимальный ресурс крана – 4 тыс. циклов. Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к остаточному хлору. Размер задерживаемых примесей – от 500 мкм. Пробка фильтра имеет ушко для опломбирования. Кран имеет стальную рукоятку флажкового типа, никелированную и с покрытием из ПВХ. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Монтажная длина моноблока на 25 % меньше, чем при установке отдельного крана и косого фильтра.