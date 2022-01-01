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Кран шаровой Valtec со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" ВР-ВР VT.292.N.04
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" ВР-ВР VT.292.N.04
    Арт. X16913840163
    Кран шаровой Valtec со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" ВР-ВР VT.292.N.04

      Кран шаровой Valtec со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" ВР-ВР VT.292.N.04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913840163

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Рабочее давление, бар
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Полнопроходной шаровой кран с фильтром для использования в составе инженерных систем и технологических установок при температуре от –20 до +120 °С. Условное нормативное давление – 20 бар. Минимальный ресурс крана – 4 тыс. циклов. Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к остаточному хлору. Размер задерживаемых примесей – от 500 мкм. Пробка фильтра имеет ушко для опломбирования. Кран имеет стальную рукоятку флажкового типа, никелированную и с покрытием из ПВХ. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Монтажная длина моноблока на 25 % меньше, чем при установке отдельного крана и косого фильтра.