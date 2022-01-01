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Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-ВР VT.330.N.04
Арт. X16913840166
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Описание товара:
Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.