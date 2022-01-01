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Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-ВР VT.330.N.04
445 ₽
Арматура запорная и регулирующая
  • Персональная скидка
Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-ВР VT.330.N.04
Арт. X16913840166
Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-ВР VT.330.N.04
  • Персональная скидка

Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-ВР VT.330.N.04

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445 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16913840166

Характеристики

Производитель
Valtec
Газовый
Нет
Покрытие
никелированное
Тип резьбы
внутренняя/внутренняя
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
445 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Описание товара:

    Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.