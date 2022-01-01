Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-НР VT.331.N.04

Описание товара:

Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/наружная. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.