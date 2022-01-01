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Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-НР VT.331.N.04
376 ₽
396 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-НР VT.331.N.04
    Арт. X16913840167
    Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-НР VT.331.N.04

      Кран шаровой Valtec MINI 1/2" ВР-НР VT.331.N.04

      • -20 ₽
      376 ₽
      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840167

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Тип резьбы
      		наружная/внутренняя
      Все характеристики
      • -20 ₽
      376 ₽
      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/наружная. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.