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Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
462 ₽
463 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
    Арт. X16912703167
    Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
    Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
      Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
      Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04

      Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04

      • -1 ₽
      462 ₽
      463 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912703167

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления
      Все характеристики
      • -1 ₽
      462 ₽
      463 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Воздухоотводчик для радиатора VALTEC 1/2 VT.502.NH.04 применяется в системах, предназначенных для снабжения зданий горячей, холодной водой и отоплением. Прибор выполнен из латуни, покрытой никелевым составом для улучшения внешних свойств: герметичности, выносливости, твердости изделия. Воздухоотводчик может использоваться в отопительных и водоснабжающих системах с рабочим давлением менее десяти бар и температурой ниже ста десяти градусов. Подходит для отопительных приборов с теплоносителями на основе гликолей, с содержанием оных, не превышающим ½ состава. Если необходимо устройство, которое прослужит без лишних затрат времени, средств и сил - то на помощь придет воздухоотводчик Valtec. Цена прибора соответствует его качеству: при грамотной эксплуатации воздухоотводчик способен работать без сервисных услуг свыше тридцати лет.

        Преимущества воздухоотводчика автоматического Valtec:

        • Износостойкий;
        • Водонепроницаемый;
        • Устойчивый к давлению и температуре;
        • Прочный;
        • Удобный.

        Комплектация:

        • Воздухоотводчик;
        • Упаковка.