Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04

Воздухоотводчик для радиатора VALTEC 1/2 VT.502.NH.04 применяется в системах, предназначенных для снабжения зданий горячей, холодной водой и отоплением. Прибор выполнен из латуни, покрытой никелевым составом для улучшения внешних свойств: герметичности, выносливости, твердости изделия. Воздухоотводчик может использоваться в отопительных и водоснабжающих системах с рабочим давлением менее десяти бар и температурой ниже ста десяти градусов. Подходит для отопительных приборов с теплоносителями на основе гликолей, с содержанием оных, не превышающим ½ состава. Если необходимо устройство, которое прослужит без лишних затрат времени, средств и сил - то на помощь придет воздухоотводчик Valtec. Цена прибора соответствует его качеству: при грамотной эксплуатации воздухоотводчик способен работать без сервисных услуг свыше тридцати лет.

Преимущества воздухоотводчика автоматического Valtec:

Износостойкий;

Водонепроницаемый;

Устойчивый к давлению и температуре;

Прочный;

Удобный.

Комплектация: