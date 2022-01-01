Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2" VT.502.NH.04
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления
Воздухоотводчик для радиатора VALTEC 1/2 VT.502.NH.04 применяется в системах, предназначенных для снабжения зданий горячей, холодной водой и отоплением. Прибор выполнен из латуни, покрытой никелевым составом для улучшения внешних свойств: герметичности, выносливости, твердости изделия. Воздухоотводчик может использоваться в отопительных и водоснабжающих системах с рабочим давлением менее десяти бар и температурой ниже ста десяти градусов. Подходит для отопительных приборов с теплоносителями на основе гликолей, с содержанием оных, не превышающим ½ состава. Если необходимо устройство, которое прослужит без лишних затрат времени, средств и сил - то на помощь придет воздухоотводчик Valtec. Цена прибора соответствует его качеству: при грамотной эксплуатации воздухоотводчик способен работать без сервисных услуг свыше тридцати лет.
Преимущества воздухоотводчика автоматического Valtec:
- Износостойкий;
- Водонепроницаемый;
- Устойчивый к давлению и температуре;
- Прочный;
- Удобный.
Комплектация:
- Воздухоотводчик;
- Упаковка.