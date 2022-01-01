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Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06
739 ₽
Обратные клапаны
    Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06
    Арт. X169138223297
    Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06
    Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06
      Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06
      Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06

      Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06

      739 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223297

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °C
      		90
      Мин. рабочая температура, °C
      		-20
      Материал клапана
      		латунь
      Размер, дюйм
      		1
      Все характеристики
      739 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Обратный клапан 1" Valtec VT.161.N.06 оснащен золотниковым механизмом, совместим с различными, неагрессивными средами (горячей/холодной водой, сжатым воздухом и пр.) Предназначен для пропуска используемой среды только в одном определенном направлении. Подходит для гидравлических и пневматических трубопроводных сетей.

        Преимущества:

        • Материал пружины - нержавеющая сталь AISI 306;
        • Корпус Valtec VT.161.N.06 изготовлен способом объемного горячего штампования из высококачественной латуни CW617N (евростандарт EN12165);
        • Защитное гальванопокрытие (никелирование);
        • Золотниковый механизм (шток, верхняя, нижняя тарелки) - из нейлона (стеклонаполненный полиамид);
        • Золотник отличается механической, термической, химической стойкостью;
        • Диапазон рабочих температур: -20...+90°С;
        • Резьба присоединения - внутренняя;
        • Направление потока указано стрелкой на корпусе;
        • Монтируется на трубопроводах в любом монтажном положении;
        • С присоединением на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357;
        • Трущиеся поверхности отсутствуют;
        • Минимальное рабочее давление: 0,05 бар;
        • Минимальный перепад давлений открытия клапана: 0,025 бар;
        • Минимальный перепад давления закрытия клапана бар 0,0 (закрывается пружиной);
        • Средний полный срок службы: 15 лет.