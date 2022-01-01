Клапан обратный Valtec 1" VT.161.N.06

Описание товара:

Обратный клапан 1" Valtec VT.161.N.06 оснащен золотниковым механизмом, совместим с различными, неагрессивными средами (горячей/холодной водой, сжатым воздухом и пр.) Предназначен для пропуска используемой среды только в одном определенном направлении. Подходит для гидравлических и пневматических трубопроводных сетей.

Преимущества: