Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020
Арт. X16912850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|100
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Труба м/п 20 (2,0) бухта 100м Valtec V2020 широко используется для прокладывания водопровода отопительных систем, систем охлаждения, а также водоснабжения. Подходит для работы с такими средами, как: вода (горячая и холодная, хозяйственного и питьевого назначения), антифризы и технические среды, которые не оказывают негативного влияния на используемые материалы.
Преимущества
- Материал Valtec V2020 - металлополимер (PEX-AL-PEX)
- Поставляется в бухте с защитной упаковкой
- Соединение труб выполняется с помощью обжимных или пресс-фитингов
- Рабочая температура при давлении 10 бар: 0÷95 ºС
- Рабочая температура при давлении 25 бар: 0÷25 ºС
- Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 ºС
- Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре: 10 бар
- Номинальное давление PN: 25 бар
- Класс эксплуатации: 5 (высокотемпературное радиаторное отопление)
- Минимальная длительная прочность материала наружного и внутреннего слоев, MRS: 10 МПа
- Массовая доля летучих веществ в сырье наружного и внутреннего слоев: <0,035
- Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и металлического слоев: >50 Н/см
- Группа горючести - Г4
- Группа воспламеняемости - В3
- Дымообразующая способность - Д3
- Токсичность продуктов сгорания - Т3
- Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007
- Способ сварки алюминия - неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), встык
- Прочность сварного соединения алюминия: 57 Н/мм2
- Способ сшивки полиэтилена - органосиланидный (В)
- Минимальная степень сшивки рабочего слоя PEX: 65 %
- Соответствие нормативам ГОСТ 53630
- Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет