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Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020
18 000 ₽
Металлопластиковые трубы
    Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020
    Арт. X16912850
    Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020

      Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020

      18 000 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912850

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      18 000 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба м/п 20 (2,0) бухта 100м Valtec V2020 широко используется для прокладывания водопровода отопительных систем, систем охлаждения, а также водоснабжения. Подходит для работы с такими средами, как: вода (горячая и холодная, хозяйственного и питьевого назначения), антифризы и технические среды, которые не оказывают негативного влияния на используемые материалы.

        Преимущества

        • Материал Valtec V2020 - металлополимер (PEX-AL-PEX)
        • Поставляется в бухте с защитной упаковкой
        • Соединение труб выполняется с помощью обжимных или пресс-фитингов
        • Рабочая температура при давлении 10 бар: 0÷95 ºС
        • Рабочая температура при давлении 25 бар: 0÷25 ºС
        • Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 ºС
        • Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре: 10 бар
        • Номинальное давление PN: 25 бар
        • Класс эксплуатации: 5 (высокотемпературное радиаторное отопление)
        • Минимальная длительная прочность материала наружного и внутреннего слоев, MRS: 10 МПа 
        • Массовая доля летучих веществ в сырье наружного и внутреннего слоев: <0,035
        • Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и металлического слоев: >50 Н/см
        • Группа горючести - Г4
        • Группа воспламеняемости - В3
        • Дымообразующая способность - Д3
        • Токсичность продуктов сгорания - Т3
        • Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007
        • Способ сварки алюминия - неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), встык
        • Прочность сварного соединения алюминия: 57 Н/мм2
        • Способ сшивки полиэтилена - органосиланидный (В)
        • Минимальная степень сшивки рабочего слоя PEX: 65 %
        • Соответствие нормативам ГОСТ 53630
        • Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет