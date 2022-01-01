Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020

Преимущества

Материал Valtec V2020 - металлополимер (PEX-AL-PEX)

Поставляется в бухте с защитной упаковкой

Соединение труб выполняется с помощью обжимных или пресс-фитингов

Рабочая температура при давлении 10 бар: 0÷95 ºС

Рабочая температура при давлении 25 бар: 0÷25 ºС

Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 ºС

Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре: 10 бар

Номинальное давление PN: 25 бар

Класс эксплуатации: 5 (высокотемпературное радиаторное отопление)

Минимальная длительная прочность материала наружного и внутреннего слоев, MRS: 10 МПа

Массовая доля летучих веществ в сырье наружного и внутреннего слоев: <0,035

Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и металлического слоев: >50 Н/см

Группа горючести - Г4

Группа воспламеняемости - В3

Дымообразующая способность - Д3

Токсичность продуктов сгорания - Т3

Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007

Способ сварки алюминия - неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), встык

Прочность сварного соединения алюминия: 57 Н/мм2

Способ сшивки полиэтилена - органосиланидный (В)

Минимальная степень сшивки рабочего слоя PEX: 65 %

Соответствие нормативам ГОСТ 53630

Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет

Труба м/п 20 (2,0) бухта 100м Valtec V2020 широко используется для прокладывания водопровода отопительных систем, систем охлаждения, а также водоснабжения. Подходит для работы с такими средами, как: вода (горячая и холодная, хозяйственного и питьевого назначения), антифризы и технические среды, которые не оказывают негативного влияния на используемые материалы.