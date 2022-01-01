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Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620
21 400 ₽
Металлопластиковые трубы
    Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620
    Арт. X16912819
    Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620

      Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620

      21 400 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912819

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      21 400 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Область применения металлополимерной трубы VALTEC PEX-AL-PEX – системы водоснабжения, включая питьевое, радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения. Трубу можно использовать как для воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, так и для иных сред, неагрессивных к примененным материалам.

        Преимущества

        • Поставка осуществляется бухтами с защитной упаковкой
        • Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы