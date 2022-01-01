Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620
Арт. X16912819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Область применения металлополимерной трубы VALTEC PEX-AL-PEX – системы водоснабжения, включая питьевое, радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения. Трубу можно использовать как для воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, так и для иных сред, неагрессивных к примененным материалам.
Преимущества
- Поставка осуществляется бухтами с защитной упаковкой
- Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы