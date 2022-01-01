Труба металлопластиковая Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620

Преимущества

Поставка осуществляется бухтами с защитной упаковкой

Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы

Область применения металлополимерной трубы VALTEC PEX-AL-PEX – системы водоснабжения, включая питьевое, радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения. Трубу можно использовать как для воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, так и для иных сред, неагрессивных к примененным материалам.