Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616
300 ₽
Уголки винтовые
    Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616
    Арт. X16913104112
    Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616

      Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913104112

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обжимной угольник 16 Valtec VTm.351.N.001616 имеет угловую форму, служит для соединения с трубами из металлополимера (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE). Изделие подходит для эксплуатации в системах отопления и водоснабжения. Также может использоваться в технологических трубопроводах с неагрессивными средами.

        Преимущества

        • Номинальное давление, PN: 25 бар
        • Рабочее давление: 10 бар
        • Максимальная температура рабочей среды: 115 С
        • Аварийная температура рабочей среды: 130 С
        • Классы эксплуатации: 1; 2; 4; 5; ХВ
        • Минимальная температура рабочей среды: -30 С
        • Средний полный срок службы Valtec VTm.351.N.001616: 50 лет
        • Корпус фитинга выполнен из горячештампованной (ГОШ) латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
        • Защитное никелевое покрытие
        • В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
        • Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
        • Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW614N) кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
        • Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
        • Соответствие требованиям безопасности