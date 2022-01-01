Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616
Арт. X16913104112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Материал
|латунь
- Обжимной угольник 16 Valtec VTm.351.N.001616 имеет угловую форму, служит для соединения с трубами из металлополимера (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE). Изделие подходит для эксплуатации в системах отопления и водоснабжения. Также может использоваться в технологических трубопроводах с неагрессивными средами.
Преимущества
- Номинальное давление, PN: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура рабочей среды: 115 С
- Аварийная температура рабочей среды: 130 С
- Классы эксплуатации: 1; 2; 4; 5; ХВ
- Минимальная температура рабочей среды: -30 С
- Средний полный срок службы Valtec VTm.351.N.001616: 50 лет
- Корпус фитинга выполнен из горячештампованной (ГОШ) латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
- Защитное никелевое покрытие
- В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
- Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
- Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW614N) кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
- Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
- Соответствие требованиям безопасности