Угольник обжимной Valtec 16 VTm.351.N.001616

Обжимной угольник 16 Valtec VTm.351.N.001616 имеет угловую форму, служит для соединения с трубами из металлополимера (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE). Изделие подходит для эксплуатации в системах отопления и водоснабжения. Также может использоваться в технологических трубопроводах с неагрессивными средами.

Преимущества