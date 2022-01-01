Коллектор с отсекающими кранами Valtec 3/4"x 3 вых. 1/2" нар. VTc.580.N.0503
Арт. X169138118
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Материал
|латунь
|
Расположение выходной резьбы
|внешняя
- Никелированный коллектор для воды и других сред, неагрессивных к материалам изделия. Корпус изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165). Имеет выходы диаметром ½" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен отсекающий шаровой кран с минимальным ресурсом 4 тыс. циклов. Диаметр коллектора – ¾ или 1", резьба – внутренняя/наружная. Неремонтопригодный. Рабочая температура – до 110 °С, давление – до 10 бар.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость