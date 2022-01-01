Угольник Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.090.N.0005
Арт. X1691386028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Преимущества
- Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81
- Высокая прочность