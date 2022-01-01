Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угольник Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.090.N.0005
310 ₽
Латунные угольники
    Угольник Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.090.N.0005
    Арт. X1691386028
    Угольник Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.090.N.0005

      Угольник Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.090.N.0005

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386028

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81
        • Высокая прочность