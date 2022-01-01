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Эксцентрик Valtec 1/2" х 30мм ВР-НР VTr.094.N.04030
167 ₽
294 ₽
Муфты и переходники
    Эксцентрик Valtec 1/2" х 30мм ВР-НР VTr.094.N.04030
    Арт. X1698203285
    Эксцентрик Valtec 1/2" х 30мм ВР-НР VTr.094.N.04030

      Эксцентрик Valtec 1/2" х 30мм ВР-НР VTr.094.N.04030

      • -127 ₽
      167 ₽
      294 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1698203285

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		эксцентрик
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      • -127 ₽
      167 ₽
      294 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов.

        Преимущества

        • Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С
        • Соответствие изделия требованиям безопасности