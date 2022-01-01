Эксцентрик Valtec 1/2" х 30мм ВР-НР VTr.094.N.04030

Преимущества

Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С

Соответствие изделия требованиям безопасности

Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов.