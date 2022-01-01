Удлинитель Valtec ВР 1/2" х 100мм (Хром) VTr.198.C.04100

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81

Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.