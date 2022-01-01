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Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 40мм (Хром) VTr.198.C.0540
336 ₽
Удлинители латунные
    Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 40мм (Хром) VTr.198.C.0540
    Арт. X16913810329
    Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 40мм (Хром) VTr.198.C.0540

      Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 40мм (Хром) VTr.198.C.0540

      336 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913810329

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		удлинитель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      336 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность