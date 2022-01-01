Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006
264 ₽
Муфты и переходники
    Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006
    Арт. X169254628847
    Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006

      Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006

      264 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169254628847

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      264 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта Valtec 1"дюйм с внутренней резьбой предназначена для соединения металлических труб на прямых участках трубопроводов. Изготовлена из никелированной горячепрессованной латуни марки CW617N. В нашем магазине можно купить муфту Valtec на самых выгодных условиях.

        Преимущества

        • Устойчивость к коррозии
        • Надежность