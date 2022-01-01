Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006
Арт. X169254628847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Муфта Valtec 1"дюйм с внутренней резьбой предназначена для соединения металлических труб на прямых участках трубопроводов. Изготовлена из никелированной горячепрессованной латуни марки CW617N. В нашем магазине можно купить муфту Valtec на самых выгодных условиях.
Преимущества
- Устойчивость к коррозии
- Надежность