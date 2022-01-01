Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006

Преимущества

Устойчивость к коррозии

Надежность

Муфта Valtec 1"дюйм с внутренней резьбой предназначена для соединения металлических труб на прямых участках трубопроводов. Изготовлена из никелированной горячепрессованной латуни марки CW617N. В нашем магазине можно купить муфту Valtec на самых выгодных условиях.