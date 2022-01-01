Футорка Valtec 1"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0604
Арт. X1691386138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.
Преимущества
- Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
- Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом