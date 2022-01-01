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Футорка Valtec 1"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0604
210 ₽
Футорки латунные
    Футорка Valtec 1"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0604
    Арт. X1691386138
    Футорка Valtec 1"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0604

      Футорка Valtec 1"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0604

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386138

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.

        Преимущества

        • Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
        • Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом