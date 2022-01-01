Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 10мм VTr.650.N.0410

Преимущества

Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т.д.)

Фитинг выполнен из сантехнической латуни CW617N, защищенной никелевым гальванопокрытием

Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика

Штуцер для шланга имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации

Основное назначение резьбового фитинга со штуцером – подключение к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга.