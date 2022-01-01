Контргайка Valtec 1/2" VTr.655.N.0004 вн/р
Арт. X169138135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|контргайка
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Тип соединения
|резьбовое
- Контргайка – простой и эффективный вид гаечных замков, предназначенных для недопущения самопроизвольного раскручивания элементов резьбовых соединений (муфт, сгонов, пр.) при вибрации, гидравлических ударах.
Преимущества
- Реборда, выступающая за шестигранную часть гайки, увеличивает надежность фиксации, повышает герметичность, улучшает внешний вид соединения (скрывает волокна уплотнителя)
- Контргайка выполнена методом горячего штампования из латуни CW617N с последующим никелированием, имеет трубную цилиндрическую резьбу, совместимую с конической