Контргайка Valtec 1" VTr.655.N.0006, вн

Преимущества

Реборда, выступающая за шестигранную часть гайки, увеличивает надежность фиксации, повышает герметичность, улучшает внешний вид соединения (скрывает волокна уплотнителя)

Контргайка выполнена методом горячего штампования из латуни CW617N с последующим никелированием, имеет трубную цилиндрическую резьбу, совместимую с конической

Контргайка – простой и эффективный вид гаечных замков, предназначенных для недопущения самопроизвольного раскручивания элементов резьбовых соединений (муфт, сгонов, пр.) при вибрации, гидравлических ударах.