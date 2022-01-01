- Персональная скидка
Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 50мм VTr.198.C.0550
Арт. X16913810331
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|удлинитель
|
Тип соединения
|резьбовое
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Износостойкость