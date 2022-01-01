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Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 50мм VTr.198.C.0550
394 ₽
Удлинители латунные
  • Персональная скидка
Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 50мм VTr.198.C.0550
Арт. X16913810331
Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 50мм VTr.198.C.0550
  • Персональная скидка

Удлинитель Valtec ВР 3/4" х 50мм VTr.198.C.0550

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394 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16913810331

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
удлинитель
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
394 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

    Преимущества

    • Длительный срок службы
    • Износостойкость