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Ниппель переходной Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0704
367 ₽
Бочонки латунные
    Ниппель переходной Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0704
    Арт. X1691385633
    Ниппель переходной Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0704

      Ниппель переходной Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0704

      367 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385633

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      367 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность