Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807
Арт. X1691385652
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Тип соединения
|винтовое
- Ниппель Valtec 1,1/2" × 1,1/4" используется для соединения двух элементов трубопровода разного диаметра с внутренней резьбой. Шестигранная часть корпуса обеспечивает удобство затяжки соединения и герметичность. Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни. Тип резьбы элемента — наружная-наружная.
Преимущества
- Надежность
- Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни