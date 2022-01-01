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Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807
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Бочонки латунные
    Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807
    Арт. X1691385652
    Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807

      Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385652

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ниппель Valtec 1,1/2" × 1,1/4" используется для соединения двух элементов трубопровода разного диаметра с внутренней резьбой. Шестигранная часть корпуса обеспечивает удобство затяжки соединения и герметичность. Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни. Тип резьбы элемента — наружная-наружная.

        Преимущества

        • Надежность
        • Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни