Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1 1/4" НР-НР VTr.580.N.0807

Преимущества

Надежность

Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни

Ниппель Valtec 1,1/2" × 1,1/4" используется для соединения двух элементов трубопровода разного диаметра с внутренней резьбой. Шестигранная часть корпуса обеспечивает удобство затяжки соединения и герметичность. Ниппель изготовлен из устойчивой к коррозии латуни. Тип резьбы элемента — наружная-наружная.