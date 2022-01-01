Клапан предохранительный Valtec VT.0490.IG.0430

Описание товара:

Клапан предохранительный нерегулируемый (фиксированная заводская настройка 1,5/3,0/6 бар). Обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды (вода, гликолевые незамерзающие теплоносители, воздух, природный, сжиженный газ и т.д.) в окружающую среду либо дренажный трубопровод. Область применения – системы тепловой мощностью не более 43,7 кВт. Максимальная рабочая температура – 120 °С. Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы. Резьба присоединения – внутренняя, 1/2".