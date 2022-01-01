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Клапан предохранительный Valtec VT.0490.IG.0430
828 ₽
829 ₽
Обратные клапаны
    Клапан предохранительный Valtec VT.0490.IG.0430
    Арт. X169122125170
    Клапан предохранительный Valtec VT.0490.IG.0430

      Клапан предохранительный Valtec VT.0490.IG.0430

      • -1 ₽
      828 ₽
      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169122125170

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      • -1 ₽
      828 ₽
      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Клапан предохранительный нерегулируемый (фиксированная заводская настройка 1,5/3,0/6 бар). Обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды (вода, гликолевые незамерзающие теплоносители, воздух, природный, сжиженный газ и т.д.) в окружающую среду либо дренажный трубопровод. Область применения – системы тепловой мощностью не более 43,7 кВт. Максимальная рабочая температура – 120 °С. Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы. Резьба присоединения – внутренняя, 1/2".