Соединитель обжимной с переходом на нар.р. 16 х1/2" VTm.301.N.001604 Valtec
Арт. X1691310171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|переходник
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Материал
|латунь
- Обжимной соединитель с переходом на наружную резьбу Valtec VTm.301.N.001604 - прямой латунный фитинг для монтажа совместно с металлопластиковыми трубами (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE и т. д.). Служит для создания систем питьевого и хозяйственного водопровода, горячего и холодного водоснабжения, отопления, технологических трубопроводов и пр.
Преимущества
- Корпус Valtec VTm.301.N.001604 выполнен из горячештампованной (ГОШ) никелированной латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
- В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
- Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
- Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW 614N) кольца
- Кольцо надежно обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
- Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
- Средний полный срок службы: 50 лет