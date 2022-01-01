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Тройник переходной Valtec VTr.750.R.N.050404 3/4"*1/2"*1/2", ВР-ВР-ВР
Найти аналог
Латунные тройники
    Тройник переходной Valtec VTr.750.R.N.050404 3/4"*1/2"*1/2", ВР-ВР-ВР
    Арт. X1691385967
    Тройник переходной Valtec VTr.750.R.N.050404 3/4"*1/2"*1/2", ВР-ВР-ВР

      Тройник переходной Valtec VTr.750.R.N.050404 3/4"*1/2"*1/2", ВР-ВР-ВР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385967

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы