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Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004
5.0
1
288 ₽
305 ₽
Латунные тройники
    Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004
    Арт. X1691385971
    5.0
    1
    Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004

      Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004

      • -17 ₽
      288 ₽
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385971
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      • -17 ₽
      288 ₽
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность