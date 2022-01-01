Фильтр промывной Valtec 1"
Арт. X1691385759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фильтра
|прямой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1
- Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр)
Преимущества
- Средний полный срок службы: 30 лет
- Корпус и колба выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165)
- Никелевое гальванопокрытие корпуса
- В колбе расположены два цилиндрических фильтроэлемента из нержавеющей стали AISI306
- Соответствие требованиям безопасности