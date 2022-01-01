Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр промывной Valtec 1"
3 682 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр промывной Valtec 1"
    Арт. X1691385759
    Фильтр промывной Valtec 1"

      Фильтр промывной Valtec 1"

      3 682 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385759

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1
      Все характеристики
      3 682 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр)

        Преимущества

        • Средний полный срок службы: 30 лет
        • Корпус и колба выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165)
        • Никелевое гальванопокрытие корпуса
        • В колбе расположены два цилиндрических фильтроэлемента из нержавеющей стали AISI306
        • Соответствие требованиям безопасности