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Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
5.0
2
37 ₽
Фум лента
    Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
    Арт. X7932140
    5.0
    2
    Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)

      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)

      37 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X7932140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Длина, м
      		10
      Ширина, мм
      		12
      Все характеристики
      37 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента фторопластового уплотнительного материала (ФУМ-лента) – современный герметик резьбовых соединений – пластичный, прочный, химически стойкий, сохраняющий свойства в широком диапазоне температур, монтаж которого несложен даже неспециалисту. ФУМ-лента VALTEC – сантехнического, общепромышленного назначения, пригодная для трубопроводов жидкостей, газов, неагрессивных к полимер тетрафторэтилену (PTFE, тефлон, фторопласт).