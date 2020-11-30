Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
Арт. X7932141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Длина, м
|20
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Ширина, мм
|12
- Лента фторопластового уплотнительного материала (ФУМ-лента) – современный герметик резьбовых соединений – пластичный, прочный, химически стойкий, сохраняющий свойства в широком диапазоне температур, монтаж которого несложен даже неспециалисту. ФУМ-лента VALTEC – сантехнического, общепромышленного назначения, пригодная для трубопроводов жидкостей, газов, неагрессивных к полимер тетрафторэтилену (PTFE, тефлон, фторопласт).