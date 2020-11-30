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Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
5.0
1
80 ₽
Фум лента
    Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
    Арт. X7932141
    5.0
    1
    Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)

      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X7932141
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Длина, м
      		20
      Ширина, мм
      		12
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента фторопластового уплотнительного материала (ФУМ-лента) – современный герметик резьбовых соединений – пластичный, прочный, химически стойкий, сохраняющий свойства в широком диапазоне температур, монтаж которого несложен даже неспециалисту. ФУМ-лента VALTEC – сантехнического, общепромышленного назначения, пригодная для трубопроводов жидкостей, газов, неагрессивных к полимер тетрафторэтилену (PTFE, тефлон, фторопласт).