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Комплект монтажный №1: паста 20 г + лен Valtec VT.M.K.01
70 ₽
Герметики
    Комплект монтажный №1: паста 20 г + лен Valtec VT.M.K.01
    Арт. X79312284
    Комплект монтажный №1: паста 20 г + лен Valtec VT.M.K.01

      Комплект монтажный №1: паста 20 г + лен Valtec VT.M.K.01

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X79312284

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        (VT.M.K) Комплект, включающий сантехнический лен и герметизирующую пасту (20 г), предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной и горячей воды, систем водяного отопления, паровых установок низкого давления. Применение предлагаемых материалов обеспечивает абсолютную герметичность и возможность регулировки трубных соединений. Температура хранения: от –30 до +25 °С.

        Комплектация:

        1. Сантехнический лен.
        2. Герметизирующую пасту (20 г).