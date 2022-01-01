Комплект монтажный №1: паста 20 г + лен Valtec VT.M.K.01

Подробное описание товара:

Комплектация:

Сантехнический лен. Герметизирующую пасту (20 г).

(VT.M.K) Комплект, включающий сантехнический лен и герметизирующую пасту (20 г), предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной и горячей воды, систем водяного отопления, паровых установок низкого давления. Применение предлагаемых материалов обеспечивает абсолютную герметичность и возможность регулировки трубных соединений. Температура хранения: от –30 до +25 °С.