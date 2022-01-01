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Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга
115 ₽
Адаптеры для шланга
    Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга
    Арт. X169138223308
    Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга

      Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223308

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Основное назначение резьбового фитинга со штуцером – подключение к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т.д.). Фитинг выполнен из сантехнической латуни CW617N, защищенной никелевым гальванопокрытием. Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика. Штуцер для шланга имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации. Присоединение шлангов необходимо производить с помощью плоских обжимных хомутов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость