Ванна Bas Алегра левая

Асимметричная ванна в стандартном санузле – хорошая идея, а акриловая ванна Bas Алегра 150х90 см – оптимальный вариант по красоте, качеству и цене! Ее изящные плавные формы будут не только стильно и современно смотреться в любом интерьере, но даже визуально расширят пространство. Благодаря наличию правостороннего или левостороннего варианта ваш выбор не зависит от расположения канализационной магистрали в доме. Если вы любите подолгу расслабляться в теплой воде, то вы, безусловно, оцените удобную спинку со встроенным подголовником и анатомически выверенную купель. А большой выбор дополнительных аксессуаров поможет сделать ванну еще более привлекательной и комфортной. Обратите внимание на возможность заказа раздвижных шторок, повторяющих геометрию корпуса ванны – они надежно защищают от брызг и помогают создать индивидуальную зону во время купания. Акриловая ванна Bas Алегра 150х90 будет служить верой и правдой, сохраняя блеск и цвет при минимальном уходе. Прочность этой модели обеспечивает качественный экструзионный акрил, созданный по современным технологиям – даже при сильном механическом воздействии на поверхности не появляются сколы и трещины. А при малейших признаках изменений первоначального вида вы можете легко отреставрировать ванну самостоятельно. Эта модель обладает всеми преимуществами качественных акриловых ванн: хорошо держит тепло, не гремит при наборе воды и обладает нескользкой поверхностью. Принимать водные процедуры в такой ванне – одно удовольствие. По вашему желанию вы можете расширить функционал вашей ванны и придать ежевечернему моциону оздоровительный эффект, так как в этой модели предусмотрена установка опций гидромассажа, аэромассажа или хромотерапии.