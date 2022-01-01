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Ванна Bas Алегра правая
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Ванны
    Ванна Bas Алегра правая
    Арт. X169153119
    Ванна Bas Алегра правая

      Ванна Bas Алегра правая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153119

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Главной изюминкой модели ванны Bas (Бас) Alegra, конечно же, является ее асимметричность. Небольшой по своим габаритам, но очень удобный металлический каркас ванны доставит вам настоящее удовольствие во время принятия водных процедур. Стильное исполнение ванны Бас Алегра, приятные формы и плавность линий, здесь все продумано до мелочей, и кажется будто бы она создана, чтобы благодаря своим особенностям удовлетворять вкус любого даже самого взыскательного потребителя.Технические характеристики:Объем воды до верхнего сливного отверстия - 220 лГлубина ванны по центру - 450 ммРазмер - 1500*900 мм