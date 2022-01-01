Ванна Bas Алегра правая

Главной изюминкой модели ванны Bas (Бас) Alegra, конечно же, является ее асимметричность. Небольшой по своим габаритам, но очень удобный металлический каркас ванны доставит вам настоящее удовольствие во время принятия водных процедур. Стильное исполнение ванны Бас Алегра, приятные формы и плавность линий, здесь все продумано до мелочей, и кажется будто бы она создана, чтобы благодаря своим особенностям удовлетворять вкус любого даже самого взыскательного потребителя.Технические характеристики:Объем воды до верхнего сливного отверстия - 220 лГлубина ванны по центру - 450 ммРазмер - 1500*900 мм