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Ванна Bas БРИЗ
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Ванны
    Ванна Bas БРИЗ
    Арт. X169153132
    Ванна Bas БРИЗ

      Ванна Bas БРИЗ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153132

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ванны Бриз замечательно подойдет для малогабаритных ванных комнат. Оснащена удобными подлокотниками.Прямоугольная форма чаши модели ванны Bas Briz (Бриз) особенно подойдет под классические интерьеры ванных комнат и придется по душе любителям традиционного дизайна.Технические характеристики:Ширина: 750 ммВысота: 530 ммДлина: 1500 ммГлубина: 470 ммОбъем, л: 290Материал ванны: АкрилБудьте внимательны! На фотографии изображена ванна с уже установленной гидромассажной системой, в базовую комплектацию такая система НЕ входит!