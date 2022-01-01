Ванна Bas БРИЗ

Ванны Бриз замечательно подойдет для малогабаритных ванных комнат. Оснащена удобными подлокотниками.Прямоугольная форма чаши модели ванны Bas Briz (Бриз) особенно подойдет под классические интерьеры ванных комнат и придется по душе любителям традиционного дизайна.Технические характеристики:Ширина: 750 ммВысота: 530 ммДлина: 1500 ммГлубина: 470 ммОбъем, л: 290Материал ванны: АкрилБудьте внимательны! На фотографии изображена ванна с уже установленной гидромассажной системой, в базовую комплектацию такая система НЕ входит!