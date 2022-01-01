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Ванна Bas Флорида левая
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Ванны
    Ванна Bas Флорида левая
    Арт. X16915379
    Ванна Bas Флорида левая

      Ванна Bas Флорида левая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16915379

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Ручки
      		Нет
      С сиденьем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ассиметричная акриловая ванна ФЛОРИДА (FLORIDA) 1600х880 мм, левая. Благодаря выпуклой форме ванна ФЛОРИДА очень вместительная, несмотря на компактные размеры. Изысканные формы, утонченный дизайн ванны станет настоящим украшением даже самой обычной ванной комнаты. Существует в право- и левостороннем исполнении.Технические характеристики:Длина, мм: 1600Ширина, мм: 880Высота, мм: 550Глубина, мм: 470Материал: акрилКонструкция: ванна устанавливаемая на каркасФорма: угловаяЦвет: белыйОбъем, л: 270Произведено: РоссияВанна поставляется в комплекте с каркасом, обвязкой.