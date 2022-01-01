Ванна Bas Флорида левая

Ассиметричная акриловая ванна ФЛОРИДА (FLORIDA) 1600х880 мм, левая. Благодаря выпуклой форме ванна ФЛОРИДА очень вместительная, несмотря на компактные размеры. Изысканные формы, утонченный дизайн ванны станет настоящим украшением даже самой обычной ванной комнаты. Существует в право- и левостороннем исполнении.Технические характеристики:Длина, мм: 1600Ширина, мм: 880Высота, мм: 550Глубина, мм: 470Материал: акрилКонструкция: ванна устанавливаемая на каркасФорма: угловаяЦвет: белыйОбъем, л: 270Произведено: РоссияВанна поставляется в комплекте с каркасом, обвязкой.