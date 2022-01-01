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Ванна Bas ИБИЦА с гидромассажем
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Ванны
    Ванна Bas ИБИЦА с гидромассажем
    Арт. X16915355
    Ванна Bas ИБИЦА с гидромассажем

      Ванна Bas ИБИЦА с гидромассажем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16915355

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • BAS ИБИЦА Ванна акриловая гидромассажнаяТехнические характеристики:Вид установки пристеннаяФорма прямоугольнаяОбласть применения бытоваяДлина, см 150Ширина, см 70Высота, см 48Объём, л 175Материал акрилПитание, В 220-230Система слива перелива - полуавтомат, в комплекте Стилистика дизайна современный стильЦвет белыйУгловая конструкция нетДиаметр слива, см 5.2Толщина листа, см 0.6Антискользящее покрытие даКоличество человек 1Ножки нет, установка на ножки не предусмотренаКаркас есть, в комплекте