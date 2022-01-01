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Ванна Bas ИМПЕРИАЛ
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Ванны
    Ванна Bas ИМПЕРИАЛ
    Арт. X16915315
    Ванна Bas ИМПЕРИАЛ

      Ванна Bas ИМПЕРИАЛ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16915315

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая полукруглая форма BAS ИМПЕРИАЛ отличается вместительностью и широким свободным пространством. внутри ванна модели imperial имеют красивую треугольную форму с ровным дном, которое занимает в свой черед всю свободную площадь изделия. ванна модели imperial станет прекрасным дополнением интерьера ванной комнаты, а ее белоснежный оттенок будет радовать глаз на протяжении долгих лет, благодаря высокому качеству материала из которого она изготовлена.Технические характеристики:Страна: РоссияРазмер: 150 x 150 x 57 смОбъем: 290 лЦвет: белый