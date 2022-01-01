Ванна Bas ИМПЕРИАЛ

Угловая полукруглая форма BAS ИМПЕРИАЛ отличается вместительностью и широким свободным пространством. внутри ванна модели imperial имеют красивую треугольную форму с ровным дном, которое занимает в свой черед всю свободную площадь изделия. ванна модели imperial станет прекрасным дополнением интерьера ванной комнаты, а ее белоснежный оттенок будет радовать глаз на протяжении долгих лет, благодаря высокому качеству материала из которого она изготовлена.Технические характеристики:Страна: РоссияРазмер: 150 x 150 x 57 смОбъем: 290 лЦвет: белый