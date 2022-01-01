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Ванна Bas КЭМЕРОН с гидромассажем
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Ванны
    Ванна Bas КЭМЕРОН с гидромассажем
    Арт. X169153140
    Ванна Bas КЭМЕРОН с гидромассажем

      Ванна Bas КЭМЕРОН с гидромассажем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153140

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самая маленькая ванна из коллекций компании Бас называется Bas Кэмерон. Ее габариты составляют всего 120х70 см, поэтому она сможет поместиться даже в самой маленькой ванной. Изделие имеет прямоугольную форму и выполнено в классическом стиле. В такой ванне может разместиться даже высокий человек, но сделать это он сможет в сидячем положении. Технические характеристики:Цвет: белый Форма: Прямоугольная Длина, см: 120 Ширина, см: 70 Глубина, см: 41 Объём, литр: 150 Материал: АкрилСтрана изготовитель: Россия