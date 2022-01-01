Ванна Bas КЭМЕРОН с гидромассажем

Самая маленькая ванна из коллекций компании Бас называется Bas Кэмерон. Ее габариты составляют всего 120х70 см, поэтому она сможет поместиться даже в самой маленькой ванной. Изделие имеет прямоугольную форму и выполнено в классическом стиле. В такой ванне может разместиться даже высокий человек, но сделать это он сможет в сидячем положении. Технические характеристики:Цвет: белый Форма: Прямоугольная Длина, см: 120 Ширина, см: 70 Глубина, см: 41 Объём, литр: 150 Материал: АкрилСтрана изготовитель: Россия